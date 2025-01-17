Лед на Кабане признан безопасным для крещенских купаний, на Волге и Казанке купания отменили

Фото: Маргарита Головатенко

Инспекторы Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану провели проверку мест проведения крещенских купаний в Казани и вынесли вердикт: лед на озере Верхний Кабан в двух специально оборудованных местах безопасен для купания.

Проверки проводились на озере Верхний Кабан у дома №54 по улице Борисковской и на другом берегу — возле кафе «Сокол». Инспекторы подтвердили, что ледовое покрытие в этих местах соответствует требованиям безопасности.

Однако, как сообщил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев, крещенские купания на льду других водоемов Казани, в частности на Волге и Казанке, проводиться не будут.

— К сожалению, проверки состояния льда на акватории Волги и Казанки в традиционных местах крещенских купаний подтвердили наши опасения. К примеру, у Красной Горки на Волге толщина льда не превышает 15 сантиметров. Принято решение в этом году не устраивать там крещенских купаний, — пояснил Денис Мокеев.

Он отметил, что ледостав в этом году затянулся, а зима без суровых морозов не способствует образованию надежного ледяного покрова.

Торжественное освящение воды начнется в 11.00, а сами купели будут открыты для купания до 22.00. Подробнее о том, как добраться, — в материале.

Рената Валеева