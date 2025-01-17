В Казани назвали адреса и маршруты до мест крещенских купаний
Пресс-служба мэрии Казани сообщила адреса и маршруты общественного транспорта до купелей, которые будут работать в городе на Крещение 19 января. Торжественное освящение воды начнется в 11.00, а сами купели будут открыты для купания до 22.00.
Мэрия Казани опубликовала список мест для крещенских купаний и способы до них добраться:
- Озеро Верхний Кабан, у дома по ул. Борисковской, 54:
— автобусы: №23, 56, 102;
— остановка: ул. Борисковская.
- Озеро Верхний Кабан, возле кафе «Сокол»:
— автобусы: №23, 56, 102;
— остановка: Аграрный университет.
- Часовня-купель у храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник», ул. 5-я Кадышевская, 12;
— автобусы: №35, 35а;
— остановка: ЖМ Савиново.
- Храм Святой Преподобной Великомученицы Евдокии, ул. Федосеевская, 46:
— автобусы: №22, 28а, 89;
— остановка: ул. Батурина.
МЧС по Татарстану напоминает основные правила купания в иордани:
- окунаться (купаться) следует в специально оборудованных купелях (прорубях) у берега, под присмотром спасателей;
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
- к проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Рекомендуется использовать ботинки или шерстяные носки.
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