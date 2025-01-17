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В Казани назвали адреса и маршруты до мест крещенских купаний

12:26, 17.01.2025
В Казани назвали адреса и маршруты до мест крещенских купаний
Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба мэрии Казани сообщила адреса и маршруты общественного транспорта до купелей, которые будут работать в городе на Крещение 19 января. Торжественное освящение воды начнется в 11.00, а сами купели будут открыты для купания до 22.00.

Мэрия Казани опубликовала список мест для крещенских купаний и способы до них добраться:

  • Озеро Верхний Кабан, у дома по ул. Борисковской, 54:
    — автобусы: №23, 56, 102;
    — остановка: ул. Борисковская.
  • Озеро Верхний Кабан, возле кафе «Сокол»:
    — автобусы: №23, 56, 102;
    — остановка: Аграрный университет.
  • Часовня-купель у храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник», ул. 5-я Кадышевская, 12;
    — автобусы: №35, 35а;
    — остановка: ЖМ Савиново.
  • Храм Святой Преподобной Великомученицы Евдокии, ул. Федосеевская, 46:
    — автобусы: №22, 28а, 89;
    — остановка: ул. Батурина.

МЧС по Татарстану напоминает основные правила купания в иордани:

  • окунаться (купаться) следует в специально оборудованных купелях (прорубях) у берега, под присмотром спасателей;
  • перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
  • к проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Рекомендуется использовать ботинки или шерстяные носки.
Рената Валеева

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