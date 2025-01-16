Власти Челнов субсидируют пассажирские перевозки на 105 млн рублей в 2025 году

Ранее Наиль Магдеев заявлял, что для стабильной работы общественного транспорта нужно 150—250 млн

В прошлом году транспорт получил в три раза больше

Из бюджета Набережных Челнов выделили 105 млн рублей на субсидирование пассажирских перевозок в наступившем году. Соответствующие постановления опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно документации, суммы направлены на следующие цели:

52,3 млн рублей — для возмещения затрат на осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

44,7 млн рублей — для возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан;

7,9 млн рублей — для возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок электрическим транспортом.

Субсидии положены компаниям, которые осуществляют пассажирские перевозки. На данный момент актуальные маршруты общественного транспорта в городе обслуживают МУП «Горкоммунхоз» и ООО «Пассажирские перевозки».



В ноябре мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что на субсидирование только автобусных перевозок в городе требуется порядка 150—250 млн рублей.

— Сегодня мы нашему трамвайному управлению в год выплачиваем субсидий на выпадающие доходы около 100 млн рублей. Думаем, что если мы на все маршруты поставим автобусы большой вместимости, только выручки для нормального функционирования муниципального предприятия не хватит. Минимум на 150—250 млн рублей придется субсидировать городские автобусные пассажирские перевозки, как и трамвайное управление, — говорил он.

Есть вероятность, что транш в 105 млн рублей не последний. В течение прошлого года общественному транспорту неоднократно выделяли субсидии: автомобильному — более 210,6 млн рублей, электрическому — более 87,8 млн. Еще более 85 млн рублей направили на нужды обоих видов транспорта. То есть в сумме на это ушло больше 380 млн рублей.



Челнинцы возмущены новыми автобусными маршрутами

Напомним, сейчас в Набережных Челнах вовсю разгорается скандал из-за обновления маршрутной сети, которые начали действовать 1 января. Перемены вызвали недовольство горожан: они направили в администрацию и исполком тысячи жалоб. В частности, после ликвидации маршрута №26 пассажирам приходится делать пересадки, возмутились челнинцы.

В результате исполком внес изменения в работу нескольких городских автобусных маршрутов. Были приняты следующие решения:

маршрут №7 переименован в №22;

маршрут №13 возвращается к прежней схеме движения и теперь будет заезжать на улицу 40 лет Победы;

маршрут №26 продолжит работу, но его схема движения изменена. Теперь маршрут закольцован: он не будет заезжать на остановку «Мясокомбинат», а проследует до остановки «ДК «Энергетик», затем разворачивается, не доезжая до остановки «Парк культуры», следует по улице Гостева до проспекта Фоменко и далее по прежней схеме до остановки «Пединститут»;

маршрут №4/6 будет следовать до улицы Абдуллы Алиша, затем заезжать на Московский проспект, после чего по проспекту Автозаводский двигаться на улицу Шамиля Усманова. При этом маршрут №4 будет заезжать на улицу Шамиля Усманова, а маршрут №6 будет двигаться в обратном направлении.

Остальные маршруты остались прежними. Изменения вступают в силу после анализа работы автобусных маршрутов с 1 по 12 января.



Однако это не все. Недавно в мэрии на фоне возмущения граждан заяявиили, что схема маршрутов не окончательная — окончательный вариант сформируют в первом квартале 2025 года.

Галия Гарифуллина