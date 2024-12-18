На обновление общественного транспорта в Казани потратили около 4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Казани на покупку нового общественного транспорта потратили более 4 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Татарстан».



В этом году выделили 2,9 млрд рублей на закупку новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, и 1,4 млрд рублей на троллейбусы.

Новые автобусы приобрели по договорам лизинга в рамках инвестпроекта «Покупка транспортных средств для наземного общественного пассажирского транспорта с последующей передачей в лизинг». Срок действия договоров — пять лет.

На закупку 119 автобусов для 12 муниципалитетов республике выделили 1,4 млрд рублей в рамках федерального инфраструктурного меню. В прошлом году в Татарстан уже поступило 30 современных троллейбусов.



Ранее, в апреле этого года, премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил о планах приобрести 201 автобус большого класса на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов. До конца года столица Татарстана получит 157 новых автобусов с газомоторным двигателем по контракту с ГТЛК.



Дарья Пузикова