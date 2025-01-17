Переработчики молока несколько месяцев не выплачивают долг татарстанским фермерам

Фото: Динар Фатыхов

Фермеры из Дрожжановского района Татарстана третий месяц не могут получить оплату за сданное молоко от местного сельхозкооператива «Исток». Как рассказали «Реальному времени» сельчане, с ними не расплатились за ноябрь и декабрь. Некоторые животноводы сообщили о задержке в надзорный орган.



— Прокуратура Дрожжановского района взяла на контроль ситуацию с невыплатой ССПК «Исток» денежных средств за сданное молоко жителям Старокакерлинского сельского поселения, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ. — Согласно сведениям, предоставленным ССПК «Исток», задолженность образовалась из-за неоплаты некоторыми покупателями приобретенной продукции, в связи с чем образовался кассовый разрыв.



Реальное время / realnoevremya.ru

«Исток» объясняет сложившуюся ситуацию недобросовестностью контрагентов.

— Две московские компании задолжали нам за реализованную продукцию более 2,5 млн рублей. Этой суммы более чем достаточно, чтобы погасить задолженность перед фермерами — еще даже и останется, — рассказал председатель правления сельхозкооператива Айрат Усманов.

Подробнее о том, как дефицитное молоко оказалось неприбыльным товаром, московские и ульяновские бизнесмены — опасными компаньонами, а глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана получил иск о привлечении к субсидиарной ответственности по долгу за масло, поставленное еще в 2022 году, — в материале «Реального времени».