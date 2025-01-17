Переработчики молока несколько месяцев не выплачивают долг татарстанским фермерам
Фермеры из Дрожжановского района Татарстана третий месяц не могут получить оплату за сданное молоко от местного сельхозкооператива «Исток». Как рассказали «Реальному времени» сельчане, с ними не расплатились за ноябрь и декабрь. Некоторые животноводы сообщили о задержке в надзорный орган.
— Прокуратура Дрожжановского района взяла на контроль ситуацию с невыплатой ССПК «Исток» денежных средств за сданное молоко жителям Старокакерлинского сельского поселения, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ. — Согласно сведениям, предоставленным ССПК «Исток», задолженность образовалась из-за неоплаты некоторыми покупателями приобретенной продукции, в связи с чем образовался кассовый разрыв.
«Исток» объясняет сложившуюся ситуацию недобросовестностью контрагентов.
— Две московские компании задолжали нам за реализованную продукцию более 2,5 млн рублей. Этой суммы более чем достаточно, чтобы погасить задолженность перед фермерами — еще даже и останется, — рассказал председатель правления сельхозкооператива Айрат Усманов.
Подробнее о том, как дефицитное молоко оказалось неприбыльным товаром, московские и ульяновские бизнесмены — опасными компаньонами, а глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана получил иск о привлечении к субсидиарной ответственности по долгу за масло, поставленное еще в 2022 году, — в материале «Реального времени».
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