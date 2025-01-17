Чемпионские перстни Евгения Малкина найдены у него дома

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионские перстни Евгения Малкина за победы в Кубке Стэнли найдены. Об этом сообщила полиция округа Аллегейни в пресс-релизе, отмечает РИА «Новости Спорт».

Согласно сообщению, все три перстня, которые ранее были объявлены украденными после ограбления дома хоккеиста, были обнаружены в самом доме Малкина.

— Полиция округа выяснила, что чемпионские перстни Малкина были найдены в его доме. Расследование инцидента с ограблением продолжается, и мы все еще просим тех, кто владеет информацией, связаться с нами, — говорится в заявлении полиции.

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» также опубликовала заявление Евгения Малкина, в котором он выразил благодарность правоохранительным органам и клубу за оказанную поддержку.

— Выражаю свою благодарность полиции округа Аллегейни и всей организации «Питтсбург Пингвинз». Та поддержка, которую мне оказали мои товарищи по команде в последние несколько дней, много значит для меня и всей моей семьи, — сказал Малкин.

Напомним, что ранее сообщалось о взломе дома Малкина в субботу, в день матча «Питтсбурга» с «Оттавой Сенаторз». По сообщениям СМИ, задняя дверь дома была выбита, а сигнализация и камеры отключены. Сейф в доме также был вскрыт, и первоначально сообщалось, что среди украденных вещей были и чемпионские перстни Малкина за 2009, 2016 и 2017 годы.

Рената Валеева