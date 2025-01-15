В США ограбили дом Евгения Малкина, воры украли чемпионские перстни

Фото: Динар Фатыхов

Дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина подвергся ограблению, сообщил сам хоккеист в интервью «Матч ТВ».

Инцидент произошел 12 января в Сьюикли-Хайтс (штат Пенсильвания, США), в день домашнего матча «Питтсбурга» против «Оттавы». По информации телеканала KDKA, Малкин обратился в полицию после окончания игры.

— Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование, — заявил Малкин.

Согласно информации СМИ, Малкин владеет домом в Сьюикли-Хайтс уже более 10 лет. В этом доме останавливаются его родители, приезжающие из Магнитогорска, а также сын Никита, когда он находится с отцом в Питтсбурге.

У Малкина также есть резиденция на острове Фишер во Флориде, где его жена Анна Кастерова и сын Никита обычно проводят большую часть времени во время сезона НХЛ.

38-летний Евгений Малкин выступает в НХЛ с 2006 года и всю карьеру провел в составе «Питтсбург Пингвинс». Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Малкин занимает второе место по количеству проведенных матчей за «Питтсбург» и третье по количеству голов, передач и набранных очков.

Рената Валеева