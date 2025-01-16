В Татарстане сократилось число случаев превышений загрязняющих веществ в водоемах на 30%

Фото: Маргарита Головатенко

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил о положительной динамике в решении вопросов охраны водных объектов республики, подчеркнув, что за последние пять лет количество случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водоемах снизилось на 30%.

В 2024 году было проведено более 35 тыс. исследований проб воды, выявлено 4,2 тыс. превышений, что составляет 11,8% (в 2023 году этот показатель составлял 12,2%).

В рамках пилотного проекта по улучшению экологического состояния рек и водоемов был изучен вклад диффузного стока в загрязнение реки Казанки. Ученые предложили меры по борьбе с этим видом загрязнения, включая создание защитных лесных полос и рациональное применение удобрений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также призвал руководителей сельхозпредприятий к внедрению простых мер для улучшения экологической обстановки, таких как строительство лагун для отходов животноводства. С 2023 года татарстанское отделение Русского географического общества проводит работы по расчистке завалов на реке Казанке.

Кроме того, Министерство экологии установило границы водоохранных зон протяженностью почти 16 тыс. километров для предотвращения застройки береговых полос. В прошлом году было выявлено 1,3 тыс. земельных участков с нарушениями и 170 нарушений водного законодательства.

Министр также назвал нарушителей, среди которых ООО «Арча», сбрасывающее неочищенные стоки. По его словам, ущерб от деятельности компании составил 4,8 млн рублей. Также ООО «Чистые Воды» и предприятие «Елмай» сбрасывали неочищенные стоки в реку Каменку. Все случаи были зафиксированы, и приняты меры по возмещению ущерба.

Напомним, что ООО «Чистые воды» обязали выплатить свыше 8 млн рублей за несанкционированный сброс сточных вод в реку Каменку.



Анастасия Фартыгина