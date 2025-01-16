В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Юлиуса Фучика

Фото: Мария Зверева

В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Юлиуса Фучика в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения вступят в силу с 20 января 2025 года и продлятся до 26 марта 2026 года.

Перекрытие проезжей части будет осуществлено на участке от дома №94 до улицы Чингиза Айтматова. Водителям рекомендуется использовать объездные маршруты для минимизации неудобств во время проведения строительных работ.

Также, в связи с проведением аварийных работ на водопроводе по адресу: улица Даурская, 35 с 09:00 до 23:00 17 января 2025 года, будет прекращена подача воды.



Анастасия Фартыгина