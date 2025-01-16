В ряде домов Советского района 17 января прекратят подачу воды

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В связи с проведением аварийных работ на водопроводе по адресу улица Даурская, 35 с 09.00 до 23.00 17 января 2025 года будет прекращена подача воды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Отключение затронет следующие адреса:

улица Аметьевская магистраль, корпуса 1, 2, 3, 4, 5;

улица Гвардейская, дома 54а, 56а, 56б, 56в, 58, 59, 59а, 61, 63 и 65;

улица Даурская, дома 35а, 44 лит. а, 44а, 44а/1, 44а/2, 44б, 44б/1, 44х, а также корпуса 1 и 3;

улица Отрадная, дома 38б и 48;

улица Р. Зорге, дом 11б.

Также администрация города сообщает о плановом отключении водоснабжения в Советском районе Казани. Это связано с проведением работ по подключению нового жилого комплекса по улице Родины, дом 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5) к централизованным сетям водоснабжения.

Анастасия Фартыгина