Цены на новостройки в России вырастут на 6-8% в 2025 году

Фото: Максим Платонов

По прогнозу аналитического центра Циан, в 2025 году цены на новостройки в России увеличатся на 6-8%. Руководитель центра Алексей Попов озвучил этот прогноз во время еженедельного вебинара ЕРЗ.РФ, подчеркнув, что ожидаемый рост цен будет чуть ниже официальных целей по инфляции.

Согласно базовому сценарию, спрос на жилье снизится на 15% по сравнению с предыдущим годом. Это снижение связано с тем, что данные за 2024 год включают первую половину года, когда действовала безадресная льготная ипотека и было заключено множество сделок на старых условиях.

Также ожидается снижение объема предложения на рынке новостроек на 10%. Застройщики адаптируют свои объемы ввода жилья, особенно те компании, у которых есть значительные земельные банки и крупные проекты. Тем не менее, это снижение не должно оказать кардинального влияния на ситуацию на рынке недвижимости.

Напомним, что в 2025 году объемы жилищного строительства в России сократятся на 27—38%. Они снизятся до 30—35 млн кв. м против 48 млн кв. м годом ранее, прогнозируют аналитики «Дом.РФ».

Анастасия Фартыгина