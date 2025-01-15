Эксперты: в 2025 году объемы жилищного строительства в России сократятся на треть

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В 2025 году объемы жилищного строительства в России сократятся на 27—38%. Они снизятся до 30—35 млн кв. м против 48 млн кв. м годом ранее, прогнозируют аналитики «Дом.РФ».

— Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков, как следствие, увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года, — сообщили в госкомпании.

Низкий спрос на жилые новостройки объясняют высокими процентными ставками ипотечного кредитования. Как считают эксперты, рыночная ипотека останется недоступной в течение всего 2025 года. В ближайшие два года аналитики ожидают сокращения выдачи ипотек и запусков новых проектов. В 2025-м объемы выданных жилищных кредитов упадут до 1—1,2 млн штук на общую сумму 3,8—4 трлн рублей. Восстановление рынка ипотечного кредитования прогнозируется не ранее 2026 года при условии снижения ключевой ставки.

Подробнее — в материале «Реального времени».