Форвард УНИКСа Стуленков: «Наша задача — продолжать беспроигрышную серию»

Фото: Мария Зверева

Форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС Александр Стуленков подвел итоги разгромной победы над «Астаной» с итоговым счетом 104:57 и поделился атмосферой в команде после матча.

— Во-первых, поздравляю всех болельщиков! Мы очень рады, что смогли одержать десятую победу подряд. Наша задача — продолжать беспроигрышную серию, ни в коем случае не снижать оборотов, а только наращивать, — отметил Стуленков.

Он добавил, что команда выполнила все запланированные тренерским штабом задачи и что зрители могли насладиться игрой.



— Стоит отдать должное «Астане». Несмотря на счет, они старались и боролись, за что им большой респект. Мы помним, что на старте сезона это была другая команда, но сейчас лидеры покинули клуб. Тем не менее ребята продолжают сражаться, и я благодарен им за эту игру, — сказал Стуленков о сопернике.

По итогам матча форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл в третий раз в текущем сезоне признан лучшим игроком матча по итогам голосования болельщиков.



Рената Валеева