ДеВон Акун-Перселл вновь признан лучшим игроком матча по версии болельщиков
Форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл в третий раз в текущем сезоне признан лучшим игроком матча по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Акун-Перселл стал самым результативным игроком встречи с «Астаной».
В 6 из последних 7 матчей Акун-Перселл набирал двузначное количество очков, а в трех из этих игр его результативность превышала 20 очков.
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