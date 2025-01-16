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ДеВон Акун-Перселл вновь признан лучшим игроком матча по версии болельщиков

13:46, 16.01.2025
ДеВон Акун-Перселл вновь признан лучшим игроком матча по версии болельщиков
Фото: скриншот трансляции матча

Форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл в третий раз в текущем сезоне признан лучшим игроком матча по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Акун-Перселл стал самым результативным игроком встречи с «Астаной».

В 6 из последних 7 матчей Акун-Перселл набирал двузначное количество очков, а в трех из этих игр его результативность превышала 20 очков.

Рената Валеева

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