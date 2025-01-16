Единовременную выплату остатка маткапитала предлагают повысить до 20 тыс. рублей

Фото: Михаил Захаров

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить сумму единовременной выплаты остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, семьи могут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты только в том случае, если он не превышает 10 тысяч рублей.

Авторы законопроекта, среди которых депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), аргументируют это решение ростом цен на товары и услуги, включая отдых, школьную форму и принадлежности. По их мнению, увеличение размера выплаты позволит оказать более существенную материальную поддержку семьям с детьми.

— Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми, особенно в условиях растущей инфляции, — отметил один из авторов законопроекта.

Ранее Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Рената Валеева