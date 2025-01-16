Единовременную выплату остатка маткапитала предлагают повысить до 20 тыс. рублей
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить сумму единовременной выплаты остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, семьи могут получить остаток маткапитала в виде единовременной выплаты только в том случае, если он не превышает 10 тысяч рублей.
Авторы законопроекта, среди которых депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), аргументируют это решение ростом цен на товары и услуги, включая отдых, школьную форму и принадлежности. По их мнению, увеличение размера выплаты позволит оказать более существенную материальную поддержку семьям с детьми.
— Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми, особенно в условиях растущей инфляции, — отметил один из авторов законопроекта.
Ранее Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
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