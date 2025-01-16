Перасович: УНИКС сохранил концентрацию и дал шанс резерву в матче с «Астаной»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Астаной» со счетом 104:57, отметив важность сохранения концентрации и предоставления игрового времени баскетболистам, которые обычно получают меньше минут.

— Прежде всего хочу отметить важность победы. Мы понимаем, что «Астана» сейчас не в лучшей форме и лишилась многих баскетболистов. Эта игра сильно отличалась от нашей первой встречи здесь, в Казани, когда соперник выступал в полном составе и создал нам проблемы, — передает слова рулевого пресс-служба клуба.

Тренер подчеркнул, что главной целью УНИКСа было сохранить интенсивность и концентрацию, несмотря на то, что исход матча был очевиден уже после первой половины.

— Мы старались держать фокус и дать больше игрового времени баскетболистам, которые обычно получают меньше минут, — сказал он. Перасович отметил, что важно оценивать работу игроков не только в матчах, но и на тренировках.

Отдельно он выделил вклад Романа Илюка, который помогает команде на тренировках и отлично выступает за вторую команду УНИКСа.

— Я уверен, что у него хорошее баскетбольное будущее. Ему нужно продолжать работать в том же духе, — заключил тренер.

Рената Валеева