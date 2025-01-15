УНИКС одержал победу над казахстанской «Астаной» со счетом 104:57

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС одержал победу над казахстанской «Астаной» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17).

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал центровой Джален Рэйнольдс, набрав 16 очков за игру, также он осуществил три подбора, два перехвата и два блокшота.

В «Астане» самым результативным игроком стал разыгрывающий Аскар Майдекин с 14 очками и тремя подборами.

Следующая игра УНИКСа состоится на домашней площадке казанцев против баскетбольного клуба «Самара» — 19 января.



Анастасия Фартыгина