Двумя гонками стартует в Казани пятый этап Кубка России по лыжам
В казанском поселке Мирный стартует пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Первыми на дистанцию в 10 км отправятся девушки в 11.00 по московскому времени.
В стартовый день соревнований в Мирном пройдут две гонки. В 11.00 на 10 км свободным стилем посоревнуются девушки, в 13.00 мужчины отправятся на дистанцию 15 км раздельным стартом.
Все трансляции пройдут в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ». Вход на стадион в Мирном бесплатный для всех желающих. Для зрителей организован трансфер на автобусе из Казани.
В мужской части соревнований не примет участия олимпийский чемпион Александр Большунов. Лидер сборной России по личным обстоятельствам отправился в Москву и пока неизвестно, выступит ли лыжник в Казани в других гонках.
Расписание пятого этапа Кубка России в Казани:
16 января:
11.00 — женщины, свободный стиль, 10 км
13.00 — мужчины, свободный стиль, 15 км
17 января:
день отдыха
18 января:
10.00 — спринт, классический стиль, квалификация
12.00 — спринт, классический стиль, плей-офф и финалы
19 января:
11.00 — женщины, скиатлон, 10+10 км
12.50 — мужчины, скиатлон, 10+10 км
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