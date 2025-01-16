Двумя гонками стартует в Казани пятый этап Кубка России по лыжам

Фото: Максим Платонов

В казанском поселке Мирный стартует пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Первыми на дистанцию в 10 км отправятся девушки в 11.00 по московскому времени.

В стартовый день соревнований в Мирном пройдут две гонки. В 11.00 на 10 км свободным стилем посоревнуются девушки, в 13.00 мужчины отправятся на дистанцию 15 км раздельным стартом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все трансляции пройдут в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ». Вход на стадион в Мирном бесплатный для всех желающих. Для зрителей организован трансфер на автобусе из Казани.

В мужской части соревнований не примет участия олимпийский чемпион Александр Большунов. Лидер сборной России по личным обстоятельствам отправился в Москву и пока неизвестно, выступит ли лыжник в Казани в других гонках.

Расписание пятого этапа Кубка России в Казани:

16 января:

11.00 — женщины, свободный стиль, 10 км

13.00 — мужчины, свободный стиль, 15 км

17 января:

день отдыха

18 января:

10.00 — спринт, классический стиль, квалификация

12.00 — спринт, классический стиль, плей-офф и финалы

19 января:

11.00 — женщины, скиатлон, 10+10 км

12.50 — мужчины, скиатлон, 10+10 км

Зульфат Шафигуллин