В Минспорте Татарстана отреагировали на изменения в нацпроектах

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов высказался об изменениях в вопросах национальных проектов в 2025 году. По словам чиновника, в ведомстве продолжат работу в прежнем режиме вне зависимости от ситуации.

— Для нас принципиально ничего не меняется. Мы все равно придерживаемся своих индикаторов, это оценка нашей деятельности. Продолжаем работать без оглядки на обстоятельства. На сегодняшний день, например, ведутся работы на базе футбольного клуба «Рубин», где выделены федеральные деньги. Продвигается программа земского тренера — по аналогии с сельскими учителями и врачами. Знаю, что обсуждается проект по адаптивному спорту, ряд вопросов по реконструкции и ремонту инфраструктурных объектов по федеральной программе. Дай Аллах, будем ждать, что все будет хорошо, — сказал Шайхутдинов в интервью «Реальному времени».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Татарстане планируется реализовать 12 новых нацпроектов с финансированием в размере 160 млрд рублей. Информацию подтвердил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.



Ранее в России завершилось действие национального проекта «Спорт — норма жизни».

Зульфат Шафигуллин