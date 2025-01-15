На реализацию новых нацпроектов в Татарстане выделят 160 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется реализация 12 новых нацпроектов, в состав которых вошли 46 региональных проектов. На осуществление их целей на три года предусмотрено финансирование в размере 160 млрд рублей, сообщил сегодня на брифинге вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По его словам, в 2025 году на реализацию нацпроектов планируется выделить 59,6 млрд рублей. Из федерального бюджета ожидается порядка 24,6 млрд рублей. На выделенные средства запланировано строительство и капитальный ремонт 375 объектов в таких сферах, как здравоохранение (189 объектов), инфраструктура и благоустройство (66 объектов), образование и молодежная политика (14 объектов), модернизация центров занятости (49 объектов), дороги (43 объекта), культура (семь объектов), демография (пять объектов), экология (два объекта).

— На сегодняшний день по всем национальным проектам подписаны соглашения о реализации с нашими федеральными коллегами, в которых для нашей республики декомпозированы целевые значения по 88 показателям и 119 результатам, — подчеркнул Шагиахметов.



Напомним, недавно в Татарстане утвердили кураторов реализации национальных проектов. Соответствующее распоряжение подписал раис республики Рустам Минниханов. Для каждого из нацпроектов определен свой куратор, руководитель и администратор.



Галия Гарифуллина