Откачка мазута с затонувшего танкера «Волгонефть-239» завершится до конца января
Работы по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в декабре, будут завершены до конца января, пишет РИА «Новости». Специалисты завершают подготовительные работы, включая строительство временной дороги и обваловку корпуса судна, что позволит начать безопасную откачку нефтепродуктов.
— Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса. Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января, — говорится в сообщении ведомства.
В ходе работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду побывали вице-премьер России Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.
Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из-за разлива мазута больше всего пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута в Крыму были зафиксированы 21 декабря, позднее нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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