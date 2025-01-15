Откачка мазута с затонувшего танкера «Волгонефть-239» завершится до конца января

Фото: Валерий Скурыдин

Работы по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в декабре, будут завершены до конца января, пишет РИА «Новости». Специалисты завершают подготовительные работы, включая строительство временной дороги и обваловку корпуса судна, что позволит начать безопасную откачку нефтепродуктов.

— Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса. Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду побывали вице-премьер России Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.

Напомним, что 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из-за разлива мазута больше всего пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута в Крыму были зафиксированы 21 декабря, позднее нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

Рената Валеева