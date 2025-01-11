Cоциальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года

Фото: Михаил Захаров

Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% начиная с апреля 2025 года. Это увеличение направлено на поддержку людей, получающих социальные выплаты, среди которых пенсионеры и инвалиды. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит примерно 15,4 тыс. рублей. Индексация социальных пенсий является частью мер по улучшению финансового положения граждан и обеспечению их достойного уровня жизни в условиях растущих цен.



Напомним, что депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил об изменениях в пенсионных выплатах в 2025 году:

— Ожидается, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля.



Анастасия Фартыгина