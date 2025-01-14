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Администрация Альметьевска сообщила о мероприятиях по антитеррористической защищенности

09:58, 14.01.2025
Администрация Альметьевска сообщила о мероприятиях по антитеррористической защищенности
Фото: Олег Тихонов

Администрация Альметьевска сообщила о возникновении угрозы атаки беспилотными воздушными судами. Жителям города рекомендуется по возможности спуститься в подвалы и не подходить к окнам. Укрытия открыты, телефон экстренных служб — 112.

— В промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. Все экстренные и оперативные службы приведены в режим готовности, — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Ранее МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.

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