Администрация Альметьевска сообщила о мероприятиях по антитеррористической защищенности

Фото: Олег Тихонов

Администрация Альметьевска сообщила о возникновении угрозы атаки беспилотными воздушными судами. Жителям города рекомендуется по возможности спуститься в подвалы и не подходить к окнам. Укрытия открыты, телефон экстренных служб — 112.

— В промышленной зоне Альметьевска проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. Все экстренные и оперативные службы приведены в режим готовности, — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Ранее МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.