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Жителей Татарстана повторно уведомили об опасности атаки БПЛА

09:45, 14.01.2025
Жителей Татарстана повторно уведомили об опасности атаки БПЛА
Фото: Реальное время

МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. Сообщение об этом появилось в приложении ведомства.

— Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам, — говорится в сообщении МЧС.

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