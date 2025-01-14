Жителей Татарстана повторно уведомили об опасности атаки БПЛА

Фото: Реальное время

МЧС повторно объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. Сообщение об этом появилось в приложении ведомства.

— Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам, — говорится в сообщении МЧС.