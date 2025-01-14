Казань вошла в тройку лидеров по спросу на услуги фитнес-тренеров

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на услуги фитнес-тренеров в России в первую неделю января вырос почти в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый интерес россияне проявили к тренировкам в тренажерном зале, функциональному тренингу, йоге, стретчингу и лечебной физкультуре (ЛФК).

Казань вошла в тройку лидеров по темпам роста, зафиксировав увеличение спроса на 41%.

По данным исследования, в целом по стране лидирует ЛФК, спрос на которую вырос в 4,3 раза, а тренировки в тренажерном зале стали популярнее на 137%. Функциональный тренинг, йога и стретчинг также показали значительный рост, сообщили аналитики «Авито Услуги».



Рената Валеева