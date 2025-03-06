В ряде домов Авиастроительного района Казани отключат воду

Фото: Реальное время

С 09.00 11 марта до 09.00 12 марта 2025 года будет отключено водоснабжение в Авиастроительном районе. Это связано с подключением новых сетей водоснабжения в поселке Борисоглебское к централизованным системам, сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Воды не будет по следующим адресам:

улица Речная, 40;

улица Северная, 37, 39;

улица Шоссейная, 41, 41а.

улицы Авиастроителей, Вишневая, Гагарина, Заводская, Заречная, Зеленая, Иванычева, Ивовая, Кадышевская, Колхозная, Ленина, Луговая, Малая Заречная, Молодежная, Новая, Озерная, Октябрьская, Переломная, Победы, Производственная, Рабочая, 2-я Рабочая, Садовая, Северная, Советская, Степная, Строителей, Сухорецкая, Торфяная, Школьная.

Также напомним, что в связи с подключением нового жилого дома с подземным паркингом на улице Большой Красной к сетям водоснабжения в Вахитовском районе Казани ожидается временное отключение воды с 09.00 6 марта 2025 года до 09.00 7 марта.

