«Забирай меня скорей» в «Смене»: выставка в торговом центре

Казанским художникам предложили осмыслить искусство как товар

«Эдем в торговой палатаке» группы BWb1 (Аарон Сильвестер и Руслан Кувшин). . Фото: Радиф Кашапов

На втором этаже «Смены» устроили торговый центр — художники-резиденты центра современного искусства создали здесь своеобразные «корнеры», отрефлексировав на выставке «Забирай меня скорей» идею о том, является ли арт-деятель продавцом и пиарщиком. «ЗМС» — проект программы поддержки молодых художников из Казани и Татарстана. Куратором выставки стал Артур Голяков (у него на этом же этаже в конце января открылась своя экспозиция «Ван Гог»). Сокуратором проекта стал сооснователь «Смены» Кирилл Маевский. Подробнее — в материале «Реального времени».

Творчество на продажу

Рынок всегда был центром города, отмечает в описании художественный критик Сергей Гуськов. Для «Забирай меня скорей» художники могли либо осмыслить свое творчество в виде товара или витрины, либо, напротив, выразить протест такому подходу.

Вероятно, самым главным объектом, который шел против установок, был «Эдем в торговой палатке» группы BWb1 (Аарон Сильвестер и Руслан Кувшин). Внутри тента, привычного для ярмарок, они разместили различные работы, в основном рисунки (хотя глаз цеплялся за объяснение коранической суры «Милостивый»), демонстрируя образ аутсайдера. С одной стороны, это и рай в шалаше, с другой — демонстрация идеи, что даже самый андеграундный автор находится на условном рынке.

Работа Зухры Салаховой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Коробки и муравьи

Несколько художников вдохновились японской культурой. Star Trek/«Звездный путь» Надежды Риговой привлекал внимание коллекцией керамических кинжалов на фоне рекламных паттернов. Коллектив ORDO (Махмуд Абзалов и Дарья Родченко) привлекал зрителей миниатюрным автоматом, из которого можно было добывать игрушки. Называется он гачапон, и некоторые подростки, проявив смекалку, умудрялись его включать. А рядом находилась мини-выставка занятных артефактов, вдохновленных восьмибитной тематикой..

Green mind/«Зеленый разум» Зухры Салаховой объединял текстильное панно «Муравейник», показывающее мысль, что человек — не царь и не диктатор природы, — и коллекцию костюмов.

Нурия Нургалиева назвала работу My future goal: to be such a powerful, free and happy person/«Моя будущая цель: быть сильной, свободной и счастливой личностью». Она создала, собственно, витрину с использованием поликарбоната. Ее плоские герои презентовали аромат, разработанный совместно с Вероникой Ямиловой.

Известная благодаря свои инсталляциям с монетами Ирина Сафиуллина выставила в «Смене» множество упаковок для «Распаковки», в которые вложила многозначительные символы вроде сердца. «Что доставать из коробки, а что оставить внутри и закрыть, решает сам зритель».

Наконец, Саша Шардак (чья семейная выставка все еще работает в Национальной библиотеке РТ) занял значительную часть выставки, создав огромное рекламное пространство, имитирующее интерьер.

Занятно, что размышления авторов о торговых моллах и маркетплейсайх совпали с новостями, что крупнейшие торговые центры столицы республики за три года полностью заместили ушедшие с началом СВО мировые бренды. Свободных торговых площадей у них нет. Более того, обеспеченность качественными торговыми площадями в Казани — на 21% ниже, чем в среднем по стране.

