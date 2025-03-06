Горсуд Челнов отправил директора водоканала Камских Полян под домашний арест

Фото: Мария Зверева

Дениса Леушина, директора водоканала Камских Полян в Нижнекамском районе Татарстана, поместили под домашний арест на два месяца. Такое решение принял горсуд Набережных Челнов. Леушин полностью признал свою вину, а его интересы на стадии следствия представляет его отец, адвокат Александр Леушин.

Леушина обвиняют в посредничестве во взятке. По версии следствия, в январе 2025-го он передал главе Камских Полян Ринату Салахутдинову айфон и аксессуары к нему.

По данным следствия, Салахутдинов должен был содействовать в подписании актов выполненных работ по муниципальным контрактам и не реагировать на возможные нарушения со стороны «Наш дом КП».



Екатерина Медникова, директор управляющей компании «Наш дом КП», не была арестована в рамках уголовного дела, связанного с главой Камских Полян Ринатом Салахутдиновым. Вместо ареста суд наложил на нее запрет определенных действий.

На заседании Медникова признала свою вину и согласилась с ходатайством следствия о запрете определенных действий. Суд также обязал ее своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

Кроме того, ей запрещено общаться с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, а также с сотрудниками муниципальных учреждений, связанными с делом, за исключением случаев, когда общение происходит в присутствии должностного лица.