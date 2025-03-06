Рустам Минниханов обсудил развитие КНИТУ-КАИ с и.о. ректора Кириллом Охоткиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева Кириллом Охоткиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации научно-образовательных программ вуза, укрепления имиджа КНИТУ им. А.Н. Туполева, а также другие актуальные вопросы, стоящие перед университетом.

Охоткин рассказал раису Татарстана о работе, проводимой вузом в рамках реализации федеральных проектов «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».



Исполняющий обязанности ректора КАИ окончил Сибирскую аэрокосмическую академию в 1999 году по специальности «Физика». В 2002 году завершил аспирантуру Сибирского государственного технологического университета. Является доцентом, доктором физико-математических наук, автором 39 научных публикаций и одного патента на программу для ЭВМ.

Рената Валеева