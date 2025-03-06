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Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

12:13, 06.03.2025
Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне российские военные освободили населенный пункт Привольное в ДНР.

Рената Валеева

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