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Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом

20:43, 06.03.2025
Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом
Фото: Динар Фатыхов

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом. Пресс-секретарь главы региона Наталья Босикова сообщила, что он проходит медицинское обследование в Северной Осетии.

Босикова уточнила, что беспокоиться не о чем, и поблагодарила всех, кто интересуется состоянием здоровья президента. Она подчеркнула, что у Гаглоева запланирован осмотр врачами и он находится под наблюдением медицинских специалистов.

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