Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали с гипертоническим кризом

Фото: Динар Фатыхов

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в клинику Владикавказа с гипертоническим кризом. Пресс-секретарь главы региона Наталья Босикова сообщила, что он проходит медицинское обследование в Северной Осетии.

Босикова уточнила, что беспокоиться не о чем, и поблагодарила всех, кто интересуется состоянием здоровья президента. Она подчеркнула, что у Гаглоева запланирован осмотр врачами и он находится под наблюдением медицинских специалистов.