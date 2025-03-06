С 7 марта 2025 года в России вступают в силу ряд новых законов
С 7 марта 2025 года в России начнут действовать несколько значительных законов, которые затронут разные сферы жизни. Об этом сообщили в «Парламентской газете».
- Одним из ключевых изменений станет новая система учета взаимной торговли с государствами ЕАЭС. Теперь каждая операция с драгоценными металлами и камнями будет требовать отдельной статистической формы. Это нововведение направлено на улучшение прозрачности торговли и контроль за движением ценных ресурсов.
- Кроме того, Минкульт России будет отвечать за аттестацию экспертов, которые проводят государственную историко-культурную экспертизу. Также будут установлены правила для приостановления и лишения аттестации, что должно повысить качество экспертиз и обеспечить более строгий контроль в этой области.
- Еще одно изменение касается капремонта аэродромов. В обновленный перечень работ теперь вошли новые виды деятельности, такие как ремонт асфальтобетонных покрытий взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также замена и ремонт водоотводных систем. Это позволит улучшить инфраструктуру аэропортов и повысить безопасность полетов.
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