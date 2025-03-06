Кремль назвал «очень конфронтационной» ядерную риторику Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Франции на европейское лидерство в качестве ядерной державы и риторика президента Эммануэля Макрона, касающаяся возможности применения ядерного оружия, носят «очень конфронтационный» характер.

— Если почитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция ищет продолжения войны. Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности. Это уже такая ядерная риторика, претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно, — сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее глава МИД Сергей Лавров выразил опасения, что Макрон может пойти на «бездумные поступки», чтобы спасти свою репутацию.

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В своем обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Россия представляет угрозу для Европы и Франции, и призвал к укреплению обороны континента. Он уточнил, что мир не может быть достигнут за счет капитуляции Украины и что необходимо работать с европейскими союзниками для создания прочного мира. Макрон также объявил о планах по укреплению европейской обороны, включая закупку военной техники, и подчеркнул важность ядерного сдерживания, которое останется под контролем президента.

Рената Валеева