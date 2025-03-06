В Петербурге пройдет финал олимпиады по туризму и гостеприимству, зародившейся в Казани

Фото: Дарья Пинегина

Санкт-Петербург с 27 по 31 марта 2025 года примет заключительный этап Всероссийской олимпиады учащихся и студентов по сервису, туризму и гостеприимству. В этом году мероприятие проходит уже в восьмой раз и впервые с международным участием. Об этом сообщили в ТАСС.

Олимпиада была основана в Казани на базе Казанского национального технологического университета. За восемь лет она объединила более 58 тыс. абитуриентов, начиная с учащихся седьмых классов и заканчивая магистрантами. В этом году на отборочном этапе олимпиады зарегистрировалось около 8 тыс. участников из 82 субъектов России, а также 29 иностранных участников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Олимпиада охватывает 13 номинаций, включая «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и «Музеи и культурное наследие».

С 2021 года мероприятие поддерживается Российским географическим обществом, которое в этом году выступает стратегическим партнером номинации «География».

— Мы видим, что молодежь у нас очень интересная и креативная. Порой, анализируя работы участников, мы гордимся тем, что их количество увеличивается, и творческий подход имеет место, — подчеркнула сооснователь олимпиады, доцент Казанского национального исследовательского технологического университета Гузель Нуруллина.