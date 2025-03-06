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В Госдуме предложили увеличить время сдачи ЕГЭ до пяти часов

21:35, 06.03.2025
В Госдуме предложили увеличить время сдачи ЕГЭ до пяти часов
Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы России направили обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением продлить продолжительность Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до пяти часов. В настоящее время время сдачи экзамена варьируется от 180 до 235 минут в зависимости от предмета. Об этом сообщили в ТАСС.

В обращении подчеркнули, что многие школьники испытывают нехватку времени для выполнения всех заданий, что может негативно сказаться на их результатах. В связи с этим депутаты, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и депутата Сардану Авксентьеву, считают целесообразным увеличить время на экзамены по профильной математике, физике и другим дисциплинам, требующим сложных расчетов, до 4,5—5 часов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Рособрнадзор планирует привлечь родительские сообщества к контролю за процедурой допуска участников к ЕГЭ и их проходом через рамки металлодетекторов.

Анастасия Фартыгина

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