Фонд национального благосостояния России достиг 11,88 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 11,88 трлн рублей, что составляет 5,5% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) на 2025 год. Это эквивалентно примерно 134,47 млн долларов США, согласно данным Минфина России.

ФНБ хранит свои средства на различных счетах в Банке России. В частности, фонд располагает 164 млрд китайских юаней, 174 тыс. кг золота в обезличенной форме и около 1,25 трлн рублей. Эти активы обеспечивают разнообразие и стабильность фонда.

С начала года доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 11,26 трлн рублей, что составляет около 113,3 млн долларов.

Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что министерство не планирует менять структуру вложений ФНБ и добавлять в нее криптоактивы. Он уточнил, что для суверенных резервов важно иметь возможность быстро реализовать активы без значительных потерь в стоимости, а криптовалюты отличаются высокой волатильностью.

Напомним, что Российский ВВП в 2024 году вырос на 4,1%, превысив официальный прогноз, и достиг исторического максимума в 200 трлн рублей.

