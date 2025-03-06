В Татарстане за пять дней 90 тыс. граждан установили самозапрет на кредиты

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 90 тыс. человек воспользовались новым сервисом самозапрета на кредиты за первые пять дней его работы. Это часть общероссийской тенденции, где около 3,6 млн россиян решили ограничить свои возможности по получению займов.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), большинство пользователей, а именно 91%, или 3,4 млн человек, выбрали полный запрет на кредиты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В период с 1 по 4 марта 6,5 тыс. человек сняли свой самозапрет, что также говорит о динамике изменений в кредитных предпочтениях.

Наибольшее количество самозапретов было зарегистрировано в Москве — 407 тыс., за ней следуют Московская область с 262 тыс. и Санкт-Петербург с 185 тыс. Татарстан занимает восьмое место среди регионов по количеству установленных самозапретов.

Напомним, что за первые два дня работы сервиса самозапрета на оформление кредитов и займов от татарстанцев было подано 41,8 тыс. заявлений. Подробнее о самозапрете — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина