Шойгу обсудил модернизацию самолетостроения на авиазаводе в Казани

Фото: Максим Платонов

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу посетил Казань, где провел совещание по модернизации производства самолетов на местном авиазаводе. Встреча состоялась на АО «Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова», который является частью компании «Туполев». Об этом сообщили в ТАСС.

На совещании также присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, а также представители Минпромторга и Минобороны России. Основное внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения и необходимости обновления производственных процессов на заводе.

Шойгу подчеркнул важность модернизации для повышения конкурентоспособности завода и улучшения качества выпускаемой продукции. В условиях растущих требований к авиационной отрасли обновление технологий и привлечение квалифицированных специалистов становятся особенно актуальными.

Накануне раис Татарстана провел рабочую встречу с исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева Кириллом Охоткиным. В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации научно-образовательных программ вуза, укрепления имиджа КНИТУ.



Анастасия Фартыгина