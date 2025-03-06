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«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой за поведение болельщиков после акции в поддержку России

14:17, 06.03.2025
«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой за поведение болельщиков после акции в поддержку России
Фото: Максим Платонов

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» оштрафован на 10 тыс. евро за поведение болельщиков во время матча регулярного чемпионата Евролиги против литовского «Жальгириса», сообщается на официальном сайте турнира.

В заявлении Евролиги указано, что клуб наказан «за оскорбительные скандирования болельщиками в адрес лиц, принимающих участие в игре».

Напомним, что во время матча, прошедшего 27 февраля в Белграде, болельщики «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» и создали на трибунах изображение российского триколора, используя листы бумаги разных цветов.

Рената Валеева

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