Прокуратура выявила нарушения при проведении техосмотров в Набережных Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства при проведении технических осмотров транспортных средств, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в деятельности 11 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки установлены следующие факты:

отсутствие информационных стендов;

наличие неработающего роликового стенда для проверки тормозных систем;

нахождение прицепа с лодкой на линии технического осмотра, препятствующее полноценному осмотру транспортных средств;

отсутствие лестницы для спуска в осмотровую канаву диагностической линии;

наличие просроченных сертификатов на поверку оборудования либо их отсутствие;

нарушения требований пожарной безопасности во всех проверенных организациях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес 11 организаций представления об устранении нарушений, а также возбудила четыре административных дела по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге).

Рената Валеева