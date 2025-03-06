Прокуратура выявила нарушения при проведении техосмотров в Набережных Челнах
Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства при проведении технических осмотров транспортных средств, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в деятельности 11 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки установлены следующие факты:
- отсутствие информационных стендов;
- наличие неработающего роликового стенда для проверки тормозных систем;
- нахождение прицепа с лодкой на линии технического осмотра, препятствующее полноценному осмотру транспортных средств;
- отсутствие лестницы для спуска в осмотровую канаву диагностической линии;
- наличие просроченных сертификатов на поверку оборудования либо их отсутствие;
- нарушения требований пожарной безопасности во всех проверенных организациях.
По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес 11 организаций представления об устранении нарушений, а также возбудила четыре административных дела по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге).
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