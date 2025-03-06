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Прокуратура выявила нарушения при проведении техосмотров в Набережных Челнах

14:53, 06.03.2025
Прокуратура выявила нарушения при проведении техосмотров в Набережных Челнах
Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения законодательства при проведении технических осмотров транспортных средств, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в деятельности 11 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки установлены следующие факты:

  • отсутствие информационных стендов;
  • наличие неработающего роликового стенда для проверки тормозных систем;
  • нахождение прицепа с лодкой на линии технического осмотра, препятствующее полноценному осмотру транспортных средств;
  • отсутствие лестницы для спуска в осмотровую канаву диагностической линии;
  • наличие просроченных сертификатов на поверку оборудования либо их отсутствие;
  • нарушения требований пожарной безопасности во всех проверенных организациях.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес 11 организаций представления об устранении нарушений, а также возбудила четыре административных дела по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге).

Рената Валеева

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