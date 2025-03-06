Троих мошенников из Казани лишили свободы за подделку официальных документов

Фото: Ирина Плотникова

В Казани суд вынес приговор трем жителям города, признанным виновными в подделке официальных документов и мошенничестве. Прокуратура Советского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу, в котором осуждены мужчины, действовавшие в составе группы по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Согласно материалам дела, с 2018 по 2020 год соучастники подделали решения заседаний Совета исполкома Лаишевского района Татарстана. На основании этих фиктивных документов они незаконно получили земельные участки, которые затем продали, причинив тем самым значительный ущерб муниципальному бюджету.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суд признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая подделку документов и мошенничество в особо крупном размере. Осужденные частично признали свою вину.