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В Казани восстановили троллейбусное движение после ремонта контактной сети

18:57, 06.03.2025
В Казани восстановили троллейбусное движение после ремонта контактной сети
Фото: Максим Платонов

Движение троллейбусов в Казани восстановлено после временной приостановки, вызванной повреждением контактной сети на улице Первомайской в направлении Борисково. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Ранее движение было остановлено по маршрутам №6 и №9, однако сейчас все маршруты работают в штатном режиме.

Троллейбусы маршрута №8 продолжают движение через Речной порт, а маршрут №12 также функционирует без изменений.

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