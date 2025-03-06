В Казани восстановили троллейбусное движение после ремонта контактной сети
Движение троллейбусов в Казани восстановлено после временной приостановки, вызванной повреждением контактной сети на улице Первомайской в направлении Борисково. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Ранее движение было остановлено по маршрутам №6 и №9, однако сейчас все маршруты работают в штатном режиме.
Троллейбусы маршрута №8 продолжают движение через Речной порт, а маршрут №12 также функционирует без изменений.
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