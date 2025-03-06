В Татарстане ФСБ пресекла деятельность пособника террористических структур

Фото: Максим Платонов

Управлением ФСБ России по Татарстану пресечена деятельность жителя Казани, подозреваемого в пособничестве террористическим структурам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным УФСБ, в сентябре 2023 года подозреваемый, используя мессенджер Telegram, призывал к сбору денежных средств для нужд Вооруженных сил Украины и украинской террористической организации.

На основании материалов, переданных УФСБ в СУ СК России по Татарстану, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет».

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Рената Валеева