В Татарстане ФСБ пресекла деятельность пособника террористических структур
Управлением ФСБ России по Татарстану пресечена деятельность жителя Казани, подозреваемого в пособничестве террористическим структурам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным УФСБ, в сентябре 2023 года подозреваемый, используя мессенджер Telegram, призывал к сбору денежных средств для нужд Вооруженных сил Украины и украинской террористической организации.
На основании материалов, переданных УФСБ в СУ СК России по Татарстану, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет».
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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