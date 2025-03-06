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В Татарстане в два раза увеличилось число случаев глаукомы

18:17, 06.03.2025
В Татарстане в два раза увеличилось число случаев глаукомы
Фото: Реальное время

В 2024 году в Татарстане наблюдается резкий рост случаев глаукомы. По информации главного внештатного специалиста-офтальмолога Управления здравоохранения по Казани Елены Жиденко, диагноз «глаукома» был впервые поставлен 2,3 тыс. жителей региона.

На данный момент в Татарстане зарегистрировано 36 тыс. человек с этим заболеванием. Врач уточнила, что число первичных случаев увеличилось и ежегодно список заболевших пополняется на 1—1,5 тыс. человек. Это связано с увеличением продолжительности жизни населения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Специалисты призывают жителей Татарстана проходить регулярные обследования у офтальмологов, чтобы своевременно выявлять и лечить глаукому, что поможет предотвратить серьезные последствия для зрения.

Напомним, что ученые из России, Китая и Британии исследовали генетические факторы повышения внутриглазного давления — основной причины развития глаукомы. Россия в исследовательской группе представлена завлабораторией интегративной эпидемиологии Казанского ГМУ Денисом Плотниковым.

Справка

Глаукома — это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги. В связи с ростом заболеваемости 6 марта отмечается День борьбы с глаукомой, что подчеркивает важность профилактики и ранней диагностики этого заболевания.

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