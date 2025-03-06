Экс-глава ЗАГС Татарстана и ее подчиненные предстанут перед судом

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников управления ЗАГС Республики Татарстан, включая экс-начальника управления Гульшат Нигматуллину, направлено в суд для рассмотрения по существу. Они обвиняются в должностных преступлениях, в частности в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.



Напомним, что Гульшат Нигматуллиной предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и превышении полномочий. Следствие полагает, что она в период с 10 ноября по 18 декабря 2020 года с целью хищения денежных средств распорядилась перечислить не менее 6 млн 750 тысяч рублей в качестве премий на банковские счета подчиненных специалистов Центра по переводу актовых записей в электронную форму, а затем дала указания главному бухгалтеру управления Ландыш Шарафутдиновой и своему заместителю Ренату Ахметзянову передать начальникам территориальных отделов ЗАГС указание о возврате этих средств в наличной форме.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Силовики считают, что деньги передавались непосредственно Нигматуллиной, а непосредственное участие в этом «обнале» принимали завсектором ЗАГС Новошешминского исполкома Мирьякупова и ее коллега из Мензелинска Куприянов.