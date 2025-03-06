В Татарстане кредитная задолженность населения достигла 1,1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, на 1 января 2025 года общий объем задолженности физических лиц по рублевым кредитам в Приволжском федеральном округе составил 6,3 млрд рублей.

При этом Татарстан оказался в лидерах по уровню закредитованности населения, опередив все регионы округа. Об этом свидетельствуют данные доклада. Согласно статистике, долг жителей Татарстана перед банками превысил 1,1 млрд рублей. Из этой суммы 656,9 млн рублей приходится на жилищные кредиты, а подавляющая часть этой категории — 656,5 млн рублей — связана с ипотекой.

По общему объему кредитной нагрузки республика обгоняет:

Самарскую область (607,581 млн рублей),

Пермский край (312,262 млн рублей)

Нижегородскую область (306,167 млн рублей).

В соседней Башкирии, например, задолженность населения составляет 1,05 млрд рублей, а в Чувашии — 256,6 млн рублей. Однако в Татарстане на одного заемщика приходится наибольший средний долг в регионе.

Напомним, что за первые два дня работы сервиса самозапрета на оформление кредитов и займов от татарстанцев было подано 41,8 тыс. заявлений.



Матвей Гавриков