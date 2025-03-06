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В Казани приостановили движение троллейбусов №6 и №9 из-за повреждения контактной сети

16:34, 06.03.2025
В Казани приостановили движение троллейбусов №6 и №9 из-за повреждения контактной сети
Фото: Реальное время

В Казани на улице Первомайской произошло повреждение контактной сети, что привело к временной приостановке троллейбусного движения по маршрутам №6 и №9. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

  • На данный момент троллейбусы маршрута №8 продолжают движение, но с изменением маршрута, через Речной порт. Троллейбусы маршрута №12 следуют по маршруту №5.

Аварийные службы «Метроэлектротранса» уже работают на месте происшествия, чтобы устранить проблему как можно быстрее.

Анастасия Фартыгина

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