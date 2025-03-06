В Казани приостановили движение троллейбусов №6 и №9 из-за повреждения контактной сети
В Казани на улице Первомайской произошло повреждение контактной сети, что привело к временной приостановке троллейбусного движения по маршрутам №6 и №9. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- На данный момент троллейбусы маршрута №8 продолжают движение, но с изменением маршрута, через Речной порт. Троллейбусы маршрута №12 следуют по маршруту №5.
Аварийные службы «Метроэлектротранса» уже работают на месте происшествия, чтобы устранить проблему как можно быстрее.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.