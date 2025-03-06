В Казани наблюдается снижение числа молодежи в возрасте от 14 до 24 лет

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в Казани наблюдается заметное снижение числа молодежи в возрасте от 14 до 24 лет. Аналитические исследования показывают, что эта группа населения сократилась на 14% по сравнению с предыдущим годом. В то же время число жителей в возрасте от 50 до 75 лет увеличилось на 3%.

Общее население Казани превышает миллион человек, и основную часть составляют люди в возрасте 25—49 лет — их доля достигает 51,5%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в Казани женщины составляют большую часть населения — их больше на 15%. Это соотношение также влияет на демографическую ситуацию в регионе. Средняя продолжительность жизни в городе составляет 74,59 года, что ставит Татарстан на первое место среди субъектов ПФО.

Однако вместе с увеличением продолжительности жизни наблюдается и рост уровня смертности. В 2024 году он составил 11,3 случая на каждую тыс. человек, что выше показателя 2023 года — 10,8 случая.