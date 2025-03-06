Прямые авиарейсы свяжут Казань и Астрахань с 5 мая

Фото: Максим Платонов

С 5 мая 2024 года между Казанью и Астраханью начнут курсировать прямые регулярные авиарейсы. Об этом пишет мэрия города.

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с «Икар» будет выполнять полеты по понедельникам и средам на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажирских мест.

— Это позволит пассажирам быстро и комфортно перемещаться между двумя городами, а также откроет возможности для удобных пересадок на другие популярные направления, — отметили в Минтрансе республики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме прямого маршрута, пассажиры смогут воспользоваться стыковочными рейсами через международный аэропорт «Казань» для путешествий между Астраханью и такими городами, как Санкт-Петербург, Калининград, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Минеральные Воды, Горно-Алтайск и Улан-Удэ.

Помимо этого, авиакомпания Azur Air рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Казани в курортную столицу Вьетнама — Нянчаг. Самолеты также будут летать из других городов России.



Рената Валеева