Трамп потребовал от Украины прекращения огня с Россией для подписания сделки по минералам

Президент США Дональд Трамп, по информации Bloomberg, выдвинул условие для подписания сделки по поставкам полезных ископаемых, потребовав от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией.

Согласно источникам, европейским чиновникам было сообщено, что Трамп связывает предлагаемую сделку с обязательством Украины по мирным переговорам. В то же время телеканал Fox News сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам.

Инцидент произошел после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах. Однако встреча закончилась конфликтом, в результате которого Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, заявив, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.

Кремль прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что слова Зеленского подтверждают позицию российского президента Владимира Путина о том, что открытость Москвы к урегулированию конфликта сталкивается с нежеланием Киева.